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04:16, 25 ноября 2023Бывший СССР

На Украине допустили новый майдан

Экс-премьер Украины Азаров допустил майдан, если США захотят сместить Зеленского
СюжетПротесты на Украине

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что майданы в республике не появляются сами по себе, и новый майдан возможен, если США решат сместить Владимира Зеленского таким способом. Своим мнением политик поделился в интервью РИА Новости.

Азаров отметил, что майданы подготавливаются, в них вкладываются большие деньги и они реализуются по определенному плану, который известен заранее. «Там несколько моментов у этого плана: демонизация руководства, информационное зомбирование и так далее», — сказал собеседник агентства.

Он также заявил, что за организацией протестов на Украине в 2004 и в 2013 годах стоял Вашингтон. Кроме того, бывший премьер выразил сомнение в том, что без влияния американского посольства и организации со стороны Соединенных Штатов на Украине могут начаться беспорядки.

«Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем майдана, они его проведут. Если они его заменят другим способом, через выборы, отставку, они не будут организовывать. Майдан — затратное мероприятие, очень затратное. Я пока не вижу никаких признаков подготовки к майдану», — высказался Азаров.

Также. по его словам, высказывания Зеленского о том, что украинцам грозит новый майдан, за которым будет стоять Россия, направлены на поднятие собственный рейтинг.

Ранее Николай Азаров заявил, что США могут заставить Владимира Зеленского провести президентские выборы, поскольку их отмена возможна только в случае войны, которую Киев официально не объявил.

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      Екатерина Подвигина
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