Избыточный вес ухудшил реакцию на COVID-19

В Университете Квинсленда показали ухудшение защиты от COVID-19 из-за веса

Ученые Университета Квинсленда в Австралии показали, что избыточный вес может ухудшить реакцию организма на инфекцию SARS-CoV-2, но при этом не влияет на защиту, обеспечиваемую вакцинацией. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical & Translational Immunology.

Ранее было показано, что избыточный вес, а не только ожирение, увеличивает тяжесть SARS-CoV-2. В новой работе ученые собрали образцы крови у людей, которые выздоровели от COVID-19 и не заразились повторно в течение периода исследования, примерно через 3 месяца и 13 месяцев после заражения.

Через 13 месяцев после заражения повышенный индекс массы тела (ИМТ) был связан как со снижением активности антител, так и со снижением процента соответствующих В-клеток, которые помогают вырабатывать антитела, борющиеся с COVID. Повышенный ИМТ не оказал влияния на реакцию антител на вакцинацию от COVID-19 примерно через шесть месяцев после введения второй вакцины.

Результаты исследования показывают, что, если инфекция связана с повышенным риском тяжелого заболевания и нарушением иммунного ответа у людей с избыточным весом, у этой группы потенциально повышен риск повторного заражения.