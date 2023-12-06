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13:59, 6 декабря 2023Силовые структуры

Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

Московский военный суд направил дело группировки хакера Flint24 в калужский суд

Фото: Arian Darvishi / Unsplash

Московский 235-ый гарнизонный военный суд направил дело группировки хакеров под руководством бизнесмена Алексея Строганова, известного как Flint24, в Калужский гарнизонный военный суд. Об этом сообщает РБК.

В столицу оно поступило 22 ноября. После изучения материалов судья решил направить дело по месту совершения наиболее тяжких преступлений. Обвиняемыми по нему проходят 26 человек, из них 14 зарегистрированы и проживают в Калужской области. Лидер группировки Андрей Строганов прописан в Обнинске, откуда часто контролировал работу группировки.

Судья также подчеркнул, что бизнесмен и еще один из предполагаемых организаторов группировки Васильев встречались с сообщниками около деревни Лыково Калужской области. Там они обучали и «стимулировали к работе новых участников преступного сообщества», заявил он.

В августе суд в Москве вернул в Генпрокуратуру уголовное дело группировки хакеров Flint24 из-за ошибки, которую МВД не заметило за три года расследования.

По версии следствия, фигуранты дела были кардерами, которые воруют данные с банковских карт и перепродают их или используют в своих целях. Группировка работала с 2014 года и крала данные банковских карт людей, проживающих в СНГ, Евросоюзе и США. Чаще всего злоумышленники взламывали сети отелей или супермаркетов, откуда и получали информацию о картах.

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