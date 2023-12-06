Долговечность американской поддержки Украины связали с одним шагом Путина

Bloomberg: будущий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

Будущий визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции России и ставит под вопрос долговечность американской поддержки Украины. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Издание связывает этот шаг с растущей уверенностью российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы Вашингтона и Европы изолировать его на международной арене.

Отсутствие прогресса в подобной стратегии Запада дополняется экономическими сложностями и отсутствием значимых успехов Украины на поле боя.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», — пишет агентство.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что Украина рискует потерпеть поражение в конфликте, если Конгресс США не одобрит продолжение помощи Киеву.

