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02:09, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Долговечность американской поддержки Украины связали с одним шагом Путина

Bloomberg: будущий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Будущий визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции России и ставит под вопрос долговечность американской поддержки Украины. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Издание связывает этот шаг с растущей уверенностью российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы Вашингтона и Европы изолировать его на международной арене.

Отсутствие прогресса в подобной стратегии Запада дополняется экономическими сложностями и отсутствием значимых успехов Украины на поле боя.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», — пишет агентство.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что Украина рискует потерпеть поражение в конфликте, если Конгресс США не одобрит продолжение помощи Киеву.

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      Марина Совина
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