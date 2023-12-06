«Большой риск потерпеть поражение» В офисе Зеленского признали, что Украина может проиграть в конфликте без помощи США

Глава офиса Зеленского Ермак признал риск поражения Украины без помощи США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что Украина рискует потерпеть поражение в конфликте, если Конгресс США не одобрит продолжение помощи Киеву.

Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас. И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать территории, это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Политик отметил в ходе мероприятия в Институте мира (USIP), что Украине будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей, если Вашингтон перестанет предоставлять прямую бюджетную поддержку.

Ермак также ответил на вопрос, планируют ли украинские войска занимать оборонные позиции, или способны к наступлению. По его словам, Вооруженные силы страны (ВСУ) будут комбинировать оборону и отдельные наступательные операции по некоторым направлениям.

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что «время переговоров ради переговоров» закончилось, Киеву необходим конкретный план, который поддержит «самая ответственная страна в мире». Политик не указал, какое именно государство имеет в виду.

В США говорят о сокращении возможностей для помощи Украине, а Палата представителей требует отчет о расходовании средств

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер оценил дальнейшую возможность США предоставлять Украине военную помощь, сравнив сложившуюся ситуацию с пустой бочкой. «Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — указал он.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон отметила, что к концу года Соединенные Штаты не смогут оказывать Киеву полновесную поддержку, при этом не снижая боеготовности собственной армии в вопросах наличия запасов вооружений и техники.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что после того как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь ВСУ, поставки оружия Украине прекратятся.

В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что для продолжения переговоров о предоставлении помощи Киеву Белый дом должен ответить на вопросы о стратегии по Украине. По его словам, в первую очередь Конгресс интересует, какова конечная цель США на Украине и каким образом будет осуществляться контроль за расходованием средств.

В Киеве отмечают, что Украина «на мели», после декабря финансовых средств у нее уже не будет

В Киеве отмечают, что на Украине наблюдается значительный дефицит финансовых средств. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского.

Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря Politico со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского

Источник допустил, что Украина может утратить взятые под контроль территории, если не получит военную помощь от США.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер назвал тяжелым положение республики с учетом того, что выделенные американской администрации денежные средства на поддержку ВСУ закончатся «очень скоро».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2023 году сумма оборонных и критических важных расходов в стране составила порядка 93 миллионов долларов. Он добавил, что дефицит бюджета в размере более одного триллиона гривен (27,3 миллиарда долларов) Киев покрывает при поддержке партнеров, за 11 месяцев текущего года республика получила внешнее финансирование на сумму 37,4 миллиарда долларов.

Глава МИД Украины считает, что страны Запада не будут снижать поддержку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что страны Запада не будут снижать поддержку, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Он указал, что внимание СМИ к украинскому вопросу несколько сместилось, но политическое — нет.

Я не вижу также какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнеров. Если говорить о поставках оружия и боеприпасов, все будет по графику. Наши партнеры понимают, что на Украине на кону гораздо большее, чем просто будущее Украины Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Министр считает, что Европейский союз (ЕС) примет решение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в соответствии с четырехлетней программой помощи, решение должно быть принято на саммите блока 14-15 декабря.

По мнению Кулебы, в ходе заседания пойдет речь также об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС, о 12-м пакете антироссийских санкций, кроме того, европейские страны одобрят правила использования замороженных российских активов и утвердят европейский инструмент финансирования Киева.

Глава МИД заявил, что у республики есть причины считать, что Евросоюз примет решения для обеспечения макрофинансовой поддержки страны.

Кулеба подчеркнул, что никто не заставит Киев сесть за стол переговоров с Москвой, пока на этот шаг не соберутся пойти украинские власти.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен высказалась в поддержку продолжения помощи, отметив, что финансовая поддержка «критически важна для продолжения участия Украины в конфликте с Россией».

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что Лондон не откажется от дальнейшей помощи Киеву. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы сохранить сплоченность в ФРГ.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО продолжит помогать Киеву вопреки политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов. Он отметил, что в альянсе видели, насколько критична помощь, и понимали, что нужно увеличить как ее объем, так и темп предоставления.

