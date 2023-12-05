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20:09, 5 декабря 2023Мир

В Белом доме назвали преграду для продолжения помощи Киеву

Белый дом: США не смогут помогать Киеву, не снижая боеготовности своей армии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

К концу года США не смогут оказывать Киеву полновесную поддержку, при этом не снижая боеготовности собственной армии в вопросах наличия запасов вооружений и техники. Возможные преграды для продолжения поддержки Украины назвала первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, сообщает ТАСС.

«К концу [2023] года мы окажемся в такой ситуации, когда нам будет трудно продолжать помогать Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооруженных сил», — высказала свои сомнения Далтон.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что после того как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь ВСУ, поставки оружия Украине прекратятся. «Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан.

При этом глава американского Минфина Джанет Йеллен высказалась в поддержку продолжения помощи, отметив, что финансовая поддержка «критически важна для продолжения участия Украины в конфликте с Россией».

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      Виктория Кондратьева
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