В Белом доме назвали преграду для продолжения помощи Киеву

Белый дом: США не смогут помогать Киеву, не снижая боеготовности своей армии

К концу года США не смогут оказывать Киеву полновесную поддержку, при этом не снижая боеготовности собственной армии в вопросах наличия запасов вооружений и техники. Возможные преграды для продолжения поддержки Украины назвала первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, сообщает ТАСС.

«К концу [2023] года мы окажемся в такой ситуации, когда нам будет трудно продолжать помогать Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооруженных сил», — высказала свои сомнения Далтон.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что после того как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь ВСУ, поставки оружия Украине прекратятся. «Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан.

При этом глава американского Минфина Джанет Йеллен высказалась в поддержку продолжения помощи, отметив, что финансовая поддержка «критически важна для продолжения участия Украины в конфликте с Россией».