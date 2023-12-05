В США указали на важность поддержки Украины для продолжения конфликта

Глава Минфина Йеллен: помощь США Киеву критически важна для конфликта на Украине

Финансовая помощь от США Киеву критически важна для продолжения участия Украины в конфликте с Россией, особенно перед наступлением холодного времени года. В таком ключе высказалась глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью изданию Punchbowl News.

«[Украинские власти] готовятся к долгой зиме, и эта поддержка является критической для них, чтобы иметь возможность продолжать участвовать в войне [против России]», — заявила Йеллен журналистам, подчеркнув, что поддержка США также необходима для обеспечения деятельности украинского административного аппарата и бюджетников.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь ВСУ, поставки оружия Украине прекратятся. «Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан.