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19:36, 5 декабря 2023Мир

В США указали на важность поддержки Украины для продолжения конфликта

Глава Минфина Йеллен: помощь США Киеву критически важна для конфликта на Украине
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Финансовая помощь от США Киеву критически важна для продолжения участия Украины в конфликте с Россией, особенно перед наступлением холодного времени года. В таком ключе высказалась глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью изданию Punchbowl News.

«[Украинские власти] готовятся к долгой зиме, и эта поддержка является критической для них, чтобы иметь возможность продолжать участвовать в войне [против России]», — заявила Йеллен журналистам, подчеркнув, что поддержка США также необходима для обеспечения деятельности украинского административного аппарата и бюджетников.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь ВСУ, поставки оружия Украине прекратятся. «Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан.

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      Виктория Кондратьева
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