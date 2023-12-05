Глава МИД Британии Кэмерон заявил о готовности и дальше помогать Украине

Великобритания не откажется от помощи Украине и продолжит оказывать не меньшую поддержку, чем в прошлые годы, пообещал глава МИД королевства Дэвид Кэмерон. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет цифр того, сколько будет предоставлено на 2024 год. Все, что я могу сказать, — это то, что мы полностью привержены продолжению поддержки Украины на том же уровне или даже больше того, что мы делали», — высказался он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддержку Украины вопреки политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов. Он отметил, что в альянсе видели, насколько критична помощь, и понимали, что нужно увеличить как ее объем, так и темп предоставления.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы сохранить сплоченность в ФРГ.