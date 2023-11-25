В Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказать в помощи Украине

Шольц: Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом

В Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказывать в помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страна продолжит поддерживать Киев, передает ТАСС.

«Мы будем дальше поддерживать Украину. Мы будем делать все для того, чтобы смягчить экономические последствия войны», — заявил Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бранденбурге.

При этом он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы сохранить сплоченность в Германии, а также воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

Ранее журналисты из Германии в статье для Der Tagesspiegel сообщили, что помощь Киеву оказалась под угрозой из-за заморозки бюджета ФРГ. Сообщается, что в госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро.