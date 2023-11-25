Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 25 ноября 2023Мир

В Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказать в помощи Украине

Шольц: Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказывать в помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страна продолжит поддерживать Киев, передает ТАСС.

«Мы будем дальше поддерживать Украину. Мы будем делать все для того, чтобы смягчить экономические последствия войны», — заявил Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бранденбурге.

При этом он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы сохранить сплоченность в Германии, а также воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

Ранее журналисты из Германии в статье для Der Tagesspiegel сообщили, что помощь Киеву оказалась под угрозой из-за заморозки бюджета ФРГ. Сообщается, что в госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Давайте просто воевать» В Киеве рассказали, как с подачи Бориса Джонсона отказались от мирного соглашения с Россией

      Ефимова рассказала о главной мечте

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью беспилотника

      Израильское судно обстреляли в Аравийском море

      Падение крана у комплекса «СнежКом» под Москвой попало на видео

      В Совфеде ответили угрожающему уничтожить Крымский мост главе СБУ

      Армения и Саудовская Аравия подписали протокол о дипломатических отношениях

      В Минтрансе назвали сумму субсидий на авиаперевозки в 2024 году

      В России отреагировали на отказ Финляндии вести дискуссии по ситуации на границе

      В Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказать в помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости