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13:05, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

В Германии поставили под вопрос помощь Украине из-за проблем в бюджете

Der Tagesspiegel: помощь Киеву оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Помощь Киеву оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ. Таким образом поставили под вопрос возможность финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за проблем, возникших в бюджете, журналисты из Германии в статье для Der Tagesspiegel.

«В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет», — отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит финансовую помощь, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое отдали украинской армии.

«Каждый потерянный танк — это огромный ущерб для ВСУ. К тому же у Киева сейчас нет даже возможности вести простые ремонтные работы, поэтому поврежденную технику приходится отправлять в Литву», — подчеркнули журналисты.

Ранее французский экс-дипломат Жерар Аро заявил, что Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение.

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      Олег Давыдов
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