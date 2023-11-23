В Германии поставили под вопрос помощь Украине из-за проблем в бюджете

Der Tagesspiegel: помощь Киеву оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ

Помощь Киеву оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ. Таким образом поставили под вопрос возможность финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за проблем, возникших в бюджете, журналисты из Германии в статье для Der Tagesspiegel.

«В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет», — отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит финансовую помощь, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое отдали украинской армии.

«Каждый потерянный танк — это огромный ущерб для ВСУ. К тому же у Киева сейчас нет даже возможности вести простые ремонтные работы, поэтому поврежденную технику приходится отправлять в Литву», — подчеркнули журналисты.

Ранее французский экс-дипломат Жерар Аро заявил, что Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение.