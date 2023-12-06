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19:41, 6 декабря 2023Наука и техника

Крупнейший дольмен Европы оказался величайшей инженерной постройкой неолита

Scientific Reports: дольмен Куэва-де-Менга оказался величайшим мегалитом неолита

Фото: Public Domain / Wikimedia

Археологи, геологи и историки из Испании выяснили, что крупнейший в Европе дольмен Куэва-де-Менга представляет собой одно из величайших инженерных достижений эпохи неолита. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Мегалитическое сооружение Куэва-де-Менга, возраст которого составляет примерно 5700 лет, расположен в окрестностях города Антекера в Испании. Он был построен на вершине холма из крупных камней, самый большой из которых весит более ста тонн. В новой работе ученые проанализировали состав камней, чтобы выяснить их происхождение и способ транспортировки.

Оказалось, что камни в основном представляли собой калькарениты — тип обломочной осадочной породы, которая отличается своей хрупкостью. Поскольку такую породу трудно транспортировать без ущерба, результаты предполагают, что строители были способны воздвигать постройки с определенным уровнем инженерной сложности.

Транспортировка и размещение таких больших камней потребовали бы тщательно распланированных инженерных работ. Например, для подъема замкового камня весом около 150 тонн, который был уложен поперек верхней части камеры и служил крышей, потребовались бы строительные леса и веревки, а для его транспортировки понадобились бы ровные дороги.

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      Александр Еникеев
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