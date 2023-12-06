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11:42, 6 декабря 2023Бывший СССР

Назван единственный союзник Украины

Политолог Журавлев назвал Польшу единственным союзником Украины

Фото: Aleksandra Szmigiel / Unsplash

Единственным юридическим союзником Украины является Польша, которая подписала со страной соответствующие соглашения. Другие западные государства, несмотря на их риторику, фактически не несут никаких обязательств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Фактически юридическим союзником Украины является только Польша, там подписано союзное соглашение. Но поляки давно его не выполняют. Формально Польша должна ввести войска на Запад Украины, она имеет право обеспечивать безопасность и правопорядок на этих территориях любыми средствами. Предполагается, что она также должна воевать, но в самом договоре это прямо не прописано», — сказал политолог.

Кроме того, по его словам, союзником Украины можно было бы считать и США, если судить по объему поддержки. Но никаких официальных договоренностей, никаких задекларированных обязательств у стран нет.

«Союзнические отношения накладывают обязательства, они никому не нужны. Прибалты говорят что-то о союзе, но никакого юридически значимого договора они не заключали. Много говорят и англичане, но тоже ничего не подписывали», — заметил политолог.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отказался считать Украину союзником. Он подчеркнул, что ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса.

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