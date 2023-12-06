Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником

Министр обороны Германии Писториус отказался считать Украину союзником

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF отказался считать Украину союзником. Он подчеркнул, что ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса.

Таким образом политик прокомментировал утверждения о якобы недостаточной военной помощи Киеву. Он напомнил, что Германия находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая других союзников.

Писториус ответил на вопрос, означает ли сложившаяся ситуация, что коллективный Запад не в состоянии «дать отпор». «Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в настоящее время Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах, и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно.

Глава Минобороны ФРГ также указал, что ход конфликта трудно предсказать, и призвал делать ставки в первую очередь на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные трудности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы сохранить сплоченность в ФРГ.

