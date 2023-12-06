Россиянам ответили на вопрос о лучшем этаже для проживания

Эксперт по недвижимости Саввина: квартиры на первом этаже дешевле из-за минусов

Этаж, на котором расположена квартира, для многих является определяющим фактором при выборе нового жилья, рассказала директор по продажам экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Наталья Саввина. В беседе с «Лентой.ру» она ответила на вопрос, на каком этаже лучше всего жить.

У каждого человека собственное представление о квартире, в которой можно жить долго и счастливо, отметила эксперт. По ее словам, важно учитывать образ жизни покупателя, его возраст, привычки и личные предпочтения.

Так, если в квартире планируется проживание маленьких детей, людей с ограниченными возможностями или пожилых, то первые этажи будут более удобными и комфортными. «Нет зависимости от исправности лифта, легко наблюдать за ребенком из окна, экономия на услугах грузчиков, больше возможностей для эвакуации при чрезвычайных происшествиях и прочее», — перечислила плюсы Саввина.

Однако важно понимать, что чем ниже квартира, тем выше вероятность образования сырости и появления запахов из подвала или с улицы, обратила внимание собеседница «Ленты.ру». Кроме того, на первых этажах выше уровень шума как с улицы, так и от движения постоянно проходящих мимо жильцов. Также многих смущает наибольшая доступность квартиры для взломщиков, которые могут забраться через окно.

Учитывая все эти факторы, квартиры на первом этаже, как правило, стоят дешевле, что для многих будет большим плюсом Наталья Саввина эксперт по недвижимости

Квартиры на «средних» этажах (с четвертого по десятый), по ее мнению, исключают многие недостатки первого. «Там вас в меньшей степени беспокоят звуки и запахи, а также сырость. Кроме того, чем выше квартира, тем меньше шансов, что в нее будут заглядывать прохожие, а значит, завешивать окна плотными шторами нет необходимости. Также для жильцов "золотой середины" проще организовать доступ к квартире для скорой или служб доставки, даже в случае неисправности лифта», — поделилась эксперт.

При выборе последних этажей важно принимать во внимание состояние крыши дома, которая может дать течь и навредить квартире, предостерегла она. С другой стороны, жителям на верхних уровнях дома открывается потрясающий вид, особенно если речь идет о современной новостройке, где может быть больше 30 этажей.

Таким образом, выбор этажа при покупке квартиры оказывает большое влияние на качество жизни покупателя, но многое зависит от индивидуальных предпочтений Наталья Саввина эксперт по недвижимости

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