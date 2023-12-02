В России предрекли снижение цен на «вторичку»

Риелтор Паршиков спрогнозировал снижение цен на вторичную недвижимость в России

Учитывая прогноз Центробанка России на 2024 год, с ключевой ставкой в 12-14 процентов следует ожидать плавного снижения цен на вторичную недвижимость, считает гендиректор риелторской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Риелтор отметил, что уже сейчас реальная цена квартиры на вторичном рынке может отличаться от того, что указано в агрегаторе, на 5-10 процентов. Реальный торг же может достигать 10-15 процентов от стоимости в объявлении. «Все это связано с повышением банковских процентов по ипотеке на "вторичку". Под такие проценты с такими ценами банально невыгодно брать ипотеку — платеж в месяц сильно высокий», — пояснил эксперт. Он добавил, что люди уже давно «покупают» не ставки, а ежемесячный платеж.

«Важным драйвером на 2024 год для нашей отрасли была и останется первичная недвижимость. Для большинства населения действуют субсидированные государством ставки и условия, которые помогают в реализации квартир в новых ЖК. Но это касается только строящихся объектов. В новых, но готовых и сданных домах, ситуация аналогична вторичному жилью — застройщики уже сейчас делают дисконты до двух-трех миллионов в Москве и 500-1000 тысяч в регионах», — поделился Паршиков.

По его мнению, из-за большого разрыва между «вторичкой» и «первичкой» возможен вариант повышения ставок по льготным программам и субсидиям на новостройки. Кроме того, из-за сложившейся ситуации акцент в реализации недвижимости по всей стране сместится на рынок индивидуального жилищного строительства, полагает собеседник «Ленты.ру».

«Рынок загородной недвижимости еще имеет большой запас ценового роста и в периоде трех-пяти лет будет показывать хорошую динамику. Тем более государство субсидирует эту отрасль и тем самым стимулирует население покупать загородные дома. Как итог, "вторичка" немного просядет, застройщики снизят темпы ввода в эксплуатацию домов, допуская возможные просрочки по вводу в эксплуатацию, а в пригородах крупных и средних городов будут развиваться новые загородные поселки. Хорошее время для экспериментов», — заключил он.

Ранее ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов в разговоре с «Лентой.ру» назвал способы облегчить ипотечную нагрузку.