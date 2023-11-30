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07:30, 30 ноября 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы облегчить ипотечную нагрузку

Ипотечный брокер Чурилов: ипотеку можно рефинансировать по льготной программе
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Существует масса вариантов облегчить ипотечную нагрузку, сказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Основные способы он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Самый очевидный, но не самый легкий из них — найти более высокооплачиваемую работу или подработку. Если этот вариант не подходит, стоит попробовать монетизировать свое хобби. «Если вы специалист в какой-то области, то эти знания и навыки можно монетизировать. Вы можете стать репетитором по школьным предметам, мастером по ногтям или бровям, учить людей игре на музыкальных инструментах и так далее», — поделился эксперт.

Кроме того, если приобретаемая недвижимость не единственная, можно сдавать ее в аренду, чтобы она сама себя окупала, обратил внимание Чурилов.

Брокер также напомнил, что при покупке недвижимости можно получить имущественный вычет в размере до 260 тысяч рублей. Помимо этого, можно получить налоговый вычет на выплаченные проценты по ипотеке, а это дополнительная сумма в размере до 390 тысяч рублей.

Итого можно получить от государства до 650 тысяч рублей. При этом если недвижимость приобретается в совместную собственность супругов, то налоговый вычет можно оформить на двоих, а значит увеличить его сумму в два раза

Максим Чуриловипотечный брокер

Еще один вариант облегчить нагрузку — сделать частичное досрочное погашение ипотеки, уменьшив срок кредита или снизив ежемесячный платеж. Если ипотека была оформлена, а после этого в семье появился ребенок, то можно получить материнский капитал, а затем использовать его в качестве досрочного погашения. В числе прочего, если у заемщика появился на свет после 1 января 2019 года третий или последующий ребенок, то можно получить от государства 450 тысяч рублей для частично досрочного погашения ипотеки.

Другой способ — сделать рефинансирование. Есть две разновидности процедуры. Первый вариант — рефинансирование с целью получить меньшую ставку. По словам эксперта, данный способ сейчас не самый актуальный, так как ставки по ипотеке на вторичное жилье в последние месяцы росли. «Но при снижении ключевой ставки Центробанком данный способ весьма рабочий. Во второй половине 2024 года пойдет волна данного вида рефинансирования, если регулятор в следующем году начнет снижать ключевую ставку», — добавил он.

Второй вариант — сделать рефинансирование, чтобы увеличить срок кредита. «К примеру, ипотека была оформлена на 10 лет, а мы решили перекредитоваться в другом банке на 20 лет. Соответственно, при увеличении срока ежемесячный платеж будет становиться меньше», — пояснил Чурилов.

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Брокер также сообщил, что при условии, если в ипотеку покупалась новостройка, есть возможность сделать рефинансирование по льготным программам. Например, если после приобретения недвижимости на первичном рынке в семье появился ребенок, можно сделать рефинансирование по программе «семейная ипотека». Если же заемщик после покупки новостройки нашел работу в ИТ-компании, можно сделать рефинансирование по программе «ИТ-ипотека». Ставки, а соответственно и ежемесячные платежи по этим программам ниже рыночных, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что за год новостройки подешевели в 18 районах Москвы. Локации, где покупать жилье стало выгоднее, назвали аналитики «Авито Недвижимости».

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      Екатерина Смирная
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