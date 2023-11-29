Названы районы Москвы с подешевевшим жильем

Новостройки подешевели в 18 районах Москвы

За год новостройки подешевели в 18 районах Москвы. Локации, где покупать жилье стало выгоднее, назвали аналитики «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лидером по снижению цен оказался район Тропарево-Никулино, где квадратный метр подешевел на 42 процента, до 270 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняла Некрасовка — здесь цены снизились на 25 процентов, до 197 тысяч. Тройку лидеров замкнул Алексеевский район со снижением на 23 процента, до 363 тысяч. В первой десятке также оказались Якиманка (минус 22 процента), Сокол (минус 21 процент), Мосрентген (минус 11 процентов), Рязанский, Савеловский, Бибирево (минус семь процентов в каждом) и Красносельский (минус шесть процентов).

По итогам ноября дешевле всего «квадрат» можно приобрести в Бибирево — за 185 тысяч рублей, в Некрасовке — за 197 тысяч рублей, в Восточном Бирюлево — за 206 тысяч. При этом эксперты отмечают, что в целом цены за квадратный метр нового жилья в Москве выросли на 19 процентов по сравнению с ноябрем 2022 года, в среднем достигнув 323 тысяч рублей. Дороже всего квадратный метр оказался в Тверском районе (2 миллиона рублей), Хамовниках (1,67 миллиона) и Таганском районе (1,25 миллиона)

Ранее россиянам назвали минимальную зарплату, необходимую для покупки новой квартиры в ипотеку. Чтобы позволить себе приобрести «однушку» с помощью кредита, заемщик должен зарабатывать не меньше 35 тысяч рублей в месяц.