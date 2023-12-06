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20:54, 6 декабря 2023Силовые структуры

Фермер в Запорожье нашел противотанковую ракету НАТО и решил продать ее в сети

В Запорожье фермер нашел и решил продать противотанковую ракету НАТО

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

В Запорожье на профилактическую беседу пригласили местного фермера, решившего заняться торговлей вооружениями. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, некоторое время назад мужчина заглянул на оставленные позиции вооруженных сил Украины (ВСУ), где обнаружил противотанковую ракету шведско-британского производства ПТУР NLAW. Изучив примерную стоимость изделия из стран НАТО, он понял, что продать заряд можно за сумму в районе 10-15 тысяч долларов. Сначала он спрятал снаряд, но осознав, что его никто не ищет, откопал и разместил объявление о продаже в сети интернет.

Однако вместо покупателей к нему нагрянули сотрудники российских правоохранительных органов, которые забрали его на беседу.

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      Владимир Седов
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