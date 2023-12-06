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19:24, 6 декабря 2023Силовые структуры

Фигурантов дела о покушении на российского журналиста Соловьева осудят

Уголовное дело о покушении на журналиста Владимира Соловьева направлено в суд

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов уголовного дела о приготовлении к покушению на журналиста Владимира Соловьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации деятельности террористической организации и участии в ней, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды, незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ, умышленном уничтожении или повреждение имущества, теракте, приготовлениях к расправе, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотических средств.

По версии следствия, 2 октября 2021 года Андрей Пронский создал ячейку неонацистской группировки «NS/WP», запрещенной на территории Российской Федерации, и привлек к ее деятельности Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина и Андрея Волкова. Не позднее 4 апреля 2022 года к нему обратились представители Главного управления разведки Украины с предложением расправиться с Владимиром Соловьевым. Согласившись, участники группировки осуществляли сбор информации в отношении журналиста и планировали установить на кузов его машины самодельное взрывное устройство, однако не смогли довести умысел до конца.

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      Олеся Мицкевич
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