Обвиняемый Дружинин: телеведущего Соловьева планировали убить за поддержку СВО

Российского журналиста Владимира Соловьева планировали ликвидировать из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки специальной военной операции (СВО). В этом признался один из фигурантов уголовного дела о подготовке покушения на журналиста Максим Дружинин.

Во Втором Западном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Всего по делу о покушении на Соловьева проходят восемь фигурантов из числа неонацистов. Следователи установили, что они действовали по поручению Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

Максим Дружинин Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фигуранты раскрыли детали подготовки покушения на телеведущего

Подсудимые, по их признанию в суде, планировали подорвать автомобиль с Соловьевым или подослать к нему курьера с бомбой. В качестве отвлекающего маневра сообщники намеревались закидать коктейлями Молотова полицейскую машину в другом районе Москвы.

Дружинин был допрошен в зале Второго западного окружного военного суда в качестве свидетеля. Он заявил, что к преступлению причастны Пронский, Беляков, Степанов и Мокий. По его словам, фигурантам полагалось вознаграждение в размере одного миллиона рублей от куратора с Украины.

Один из фигурантов дела — житель Москвы Василий Стрижаков — вину не признал. Ему вменяется ряд тяжких преступлений, среди которых незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также участие в террористической организации.

Василий Стрижаков на заседании суда Фото: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»

Соловьев связал подготовку к покушению с президентом Украины

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал подготовку покушения на него Службой безопасности Украины (СБУ). Телеведущий связал произошедшее с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соловьев рассказал, что не замечал за собой никакой слежки, и поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня».

ФСБ задержала группу неонацистов, 25 апреля прошлого года готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева.

О предотвращении покушения на известного российского ведущего также сообщал президент Владимир Путин.