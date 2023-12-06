В Windows появились несуществующие принтеры

Tom's Hardware: из-за ошибки в Windows обнаружили несуществующие принтеры

Пользователи Windows 10 и 11 пожаловались на виртуальные принтеры, которые появились в настройках системы после обновления. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

По словам владельцев ПК, которые столкнулись с проблемой, в настройках их девайсов были обнаружены виртуальные принтеры HP. Ярлыки появились после установки последних обновлений, при этом пользователи рассказали, что либо не имеют подобных принтеров, либо не устанавливали ПО для них.

Также некоторые владельцы компьютеров рассказали, что из-за ошибки все сохраненные в системе принтеры были переименованы в модель HP LaserJet M101-M106. В Microsoft и HP пока не отреагировали на проблему «несуществующих» принтеров.

По словам специалистов Tom's Hardware, проблема может заключаться в том, что HP предоставила Microsoft неверные метаданные для идентификации своего оборудования. Из-за этого Windows могла ошибочно посчитать, что все установленные в ОС принтеры принадлежат к одной определенной модели.

В начале декабря пользователи компьютеров обнаружили на устройствах под управлением Windows фирменную программу HP, установленную без из разрешения. Специалисты компании Microsoft подтвердили проблему и пообещали разобраться.