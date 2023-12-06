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10:00, 6 декабря 2023Мир

Глава Минобороны ФРГ объяснил задержку поставок оружия Украине

Писториус объяснил задержку поставок оружия Украине проблемами с промышленностью
СюжетМинобороны:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Военная промышленность Германии не может обеспечить быстрые поставки оружия и боеприпасов для Украины, так как для наращивания мощностей нужно время. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.

По словам главы Минобороны, ФРГ «делает, что может», что также относится «почти ко всем другим союзникам и партнерам». Кроме того, Писториус прокомментировал обещание Европейского союза (ЕС) произвести к весне миллион выстрелов артиллерийских боеприпасов.

«Я очень рано предупредил об этой цифре, потому что видел, что эта цифра, вероятно, не будет достигнута», — сказал министр, отметив, что это число породило ожидания, которые в конечном итоге не смогли оправдаться.

Ранее Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины и не обязана вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса. Глава ведомства напомнил, что его страна занимает второе место по масштабам оказания помощи Киеву, «намного опережая других».

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