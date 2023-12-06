«Не обязаны вмешиваться» Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался считать Германию союзником Украины

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отказе Германии считать Киев союзником

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины и не обязана вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса.

Глава ведомства напомнил, что его страна занимает второе место по масштабам оказания помощи Киеву, «намного опережая других». Он подчеркнул, что Берлин делает то, что может, это справедливо почти для всех других союзников и партнеров.

Министр ответил на вопрос о том, означает ли сложившаяся ситуация, что объединенный Запад не в состоянии «дать отпор».

Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса Борис Писториус министр обороны Германии

Оборонная промышленность Германии не может обеспечить поставки в необходимых темпах

Писториус заявил, что оборонная промышленность Германии не может обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах.

Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп Борис Писториус министр обороны Германии

Министр отметил, что ход конфликта трудно предсказать, поэтому следует делать ставку в первую очередь на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы.

В середине ноября Писториус признал, что Германия не может поставить Украине миллион боеприпасов. Он добавил, что европейские страны работают над наращиванием производства снарядов.

Германия заверила Украину в поддержке, несмотря на проблемы с бюджетом

В середине ноября журналисты Der Tagesspiegel сообщили, что помощь Киеву оказалась под угрозой из-за заморозки бюджета ФРГ. Отмечалось, что в госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро.

В свою очередь германский канцлер Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы сохранить сплоченность в ФРГ.

21 ноября Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Киеву в размере 1,3 миллиарда евро. В него войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

При этом депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс заявил, что министр обороны не предупредил бундестаг о намерении выделить Украине эти средства. Он добавил, что заявления немецкого оборонного ведомства, что для выделения нового пакета есть достаточное финансирование, были абсолютно ложными.

