Глава Минобороны Украины заявил о наличии плана действий на 2024 год

Глава Минобороны Украины Умеров: у Киева есть план действий на 2024 год

У Киева есть план действий на 2024 год. О его наличии заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News.

«У нас есть военные цели на 2024 год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции», — сказал глава Минобороны. При этом он не уточнил, в чем заключается план на следующий год.

Ранее американский журналист Брендан Кол заявил, что Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи. Он указал на отказ Болгарии передать Украине 100 единиц бронетехники, проблемы Киева с получением дополнительной финансовой поддержки, неудачи армии на фронте.