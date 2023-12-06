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12:11, 6 декабря 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины заявил о наличии плана действий на 2024 год

Глава Минобороны Украины Умеров: у Киева есть план действий на 2024 год
СюжетМинобороны:

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

У Киева есть план действий на 2024 год. О его наличии заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News.

«У нас есть военные цели на 2024 год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции», — сказал глава Минобороны. При этом он не уточнил, в чем заключается план на следующий год.

Ранее американский журналист Брендан Кол заявил, что Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи. Он указал на отказ Болгарии передать Украине 100 единиц бронетехники, проблемы Киева с получением дополнительной финансовой поддержки, неудачи армии на фронте.

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