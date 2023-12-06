Newsweek: Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи. На это указал журналист Брендан Кол новостного журнала Newsweek, базирующегося в США.

«После отказа Болгарии передать Украине 100 единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского», — высказался обозреватель.

По мнению автора материала, Украина находится в очень тяжелом положении по всем фронтам: западные страны не хотят отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительную поддержку, армия не приносит никаких успехов, а Россия наращивает силу, в то время как сам Зеленский сталкивается с критикой оппозиции. «Киев ждут трудные времена. И элиты, и западные страны испытывают усталость от конфликта», — заключил журналист.

4 декабря президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения между болгарским МВД и Минобороны Украины о безвозмездной поставке Киеву списанной бронетехники. По словам болгарского лидера, эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны.

Ранее Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу ВСУ 100 бронетранспортеров.