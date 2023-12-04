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12:30, 4 декабря 2023Мир

Президент Болгарии воспротивился безвозмездной поставке Украине старой техники

Президент Болгарии Радев наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения между болгарским МВД и Минобороны Украины о безвозмездной поставке Киеву списанной бронетехники. Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

«В причинах вето было отмечено, что депутаты недостаточно знакомы с конкретными параметрами пожертвования, что не позволяет им объективно оценить, является ли предоставленная техника ненужной», — отмечается в заявлении.

По словам болгарского лидера, эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

Ранее Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеров. За поставку техники проголосовало 152 депутата, 52 парламентария выступили против. В рамках соглашения Киев может получить приблизительно 100 находившихся на складах МВД Болгарии бронетранспортеров с вооружениями и запчастями.

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      Семен Александров
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