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13:31, 6 декабря 2023Россия

Глава СПЧ заявил об уничтожении украинского народа и страны из-за лжи

Глава СПЧ Фадеев заявил об уничтожении украинского народа и страны из-за лжи

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Непрекращающаяся на Украине на протяжении нескольких десятилетий фальсификация истории нарушает права человека на получение информации об объективной действительности и стала причиной уничтожения украинского народа. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает в среду, 6 декабря, РИА Новости.

«Сначала умолчание, потом искажение, потом просто ложь или фальсификация. Десятки миллионов граждан Украины обмануты. Это организованная работа на протяжении десятилетий, это называется оболванивание», — сказал он.

Правозащитник уверен, что «не надо врать собственному народу, это ошибка». По его словам, после проведения такой политики «выздоровление займет десятилетия».

Те люди, которые это делали, погубили украинский народ, его больше нет. Украины как страны больше нет. Понятно, что как будут развиваться события — время покажет, но они погубили Украину тем, что загнали ее в поле лжи

Валерий Фадеевглава СПЧ

Ранее Валерий Фадеев назвал архаичными и средневековыми нравы переселяющихся в Россию из Азии мигрантов. Он указал, что новые приезжие заставляют своих жен носить не только хиджабы, но и никабы, а также запрещают дочерям посещать школы.

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      Игорь Дмитров
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