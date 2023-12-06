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11:51, 6 декабря 2023Культура

Главным режиссером театра Российской армии стал Александр Лазарев

Минобороны: Александр Лазарев стал главным режиссёром Театра Российской армии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главным режиссером театра Российской армии стал народный артист РФ Александр Лазарев. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Главным режиссером Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист России Александр Лазарев», — отмечается в сообщении.

В 1990 году Лазарев завершил обучение в Школе-студии МХАТ, а до этого проходил службу в составе военной команды при Центральном театре Советской Армии. Является ведущим артистом театра «Ленком», а также режиссером-постановщиком спектаклей «Поминальная молитва» и «Бег». Принял участие более чем в 20 постановках, а также снялся в 80 кинопроектах.

На счету у Лазарева большое количество наград — он является лауреатом Государственной премии России, Премии Правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и премии «Хрустальная Турандот». Награжден Орденом Дружбы.

Ранее стало известно, что народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков займет пост председателя Союза театральных деятелей (СТД). Кандидатом на эту должность был и Лазарев, однако артист взял самоотвод.

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      Анастасия Астахова
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