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15:18, 4 декабря 2023Культура

Машков займет пост председателя Союза театральных деятелей

Машков займет пост председателя Союза театральных деятелей вместо Калягина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков займет пост председателя Союза театральных деятелей (СТД). Об этом стало известно на внеочередном съезде организации, передает ТАСС.

Отмечается, что актер займет должность действующего председателя СТД Александра Калягина. Четверо других кандидатов, в числе которых были руководитель Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев взяли самоотвод.

Помимо этого, на свое место Калягин выдвигал кандидатуру народного артиста Александра Лазарева, который сейчас «проявляет недюжинные способности в кинорежиссуре и во всем том, что называется человеческое достоинство». Лазарев тоже взял самоотвод, объяснив это решение тем, что ему предложили занять пост главного режиссера в одном из театров.

Ранее новый директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев выступил с заявлением.

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      Анастасия Астахова
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