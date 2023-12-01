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16:07, 1 декабря 2023Культура

Новый директор Большого театра Георгиев выступил с заявлением

Георгиев назвал назначение главой Большого театра огромной ответственностью

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Новый директор Государственного академического Большого театра Валерий Георгиев выступил с заявлением. Его цитирует ТАСС.

«Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич (Владимир Урин , бывший гендиректор ГАБТа — прим. "Ленты.ру") сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр», — отметил он.

Георгиев сообщил, что сейчас важное время для работы в России, а не за рубежом: «Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине».

Ранее стало известно о назначении Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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      Анастасия Астахова
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