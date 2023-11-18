Дирижер Гергиев ответил на вопрос о назначении нового главы Большого театра

Дирижер Валерий Гергиев напомнил, что он возглавляет Мариинский театр

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев ответил журналистам на вопрос о назначении нового главы Большого театра и напомнил, какое учреждение он возглавляет. Его слова приводит РИА Новости.

«Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — заявил Гергиев, добавив, что не будет комментировать слухи о предполагаемой новой должности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гергиев возглавит Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, который был генеральным директором театра с 2013 года. До этого сообщалось, что Урин решил покинуть должность по собственному желанию.

По данным Telegram-канала Mash, Гергиев может вступить в должность до конца этого года. По некоторым данным, дирекции ГАБТ и Мариинского театра будут объединены, фактически, дирижер станет руководителем сразу двух культурных учреждений.