Самый известный дирижер России может возглавить Большой театр. Связано ли это со скандалом вокруг «Щелкунчика»?

В Большом театре в России новым директором могут назначить Валерия Гергиева

В Большом театре может смениться директор. Как стало известно 17 ноября, нынешний глава самого известного российского театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя председателя правительства Михаила Мишустина и эта просьба была удовлетворена. На смену ему может прийти известный дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Сообщалось, что Гергиев вступит в должность до конца этого года. По некоторым данным, дирекции Большого и Мариинского театров будут объединены. И фактически дирижер станет руководителем сразу двух культурных учреждений.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя информацию, отметил, что культурные учреждения не могут быть объединены, однако при этом Георгиев может стать руководителем обоих театров.

Гергиев на слухи о назначении ответил фразой «поживем — увидим»

После появления слухов о назначении Гергиев посетил Санкт-Петербургский международный культурный форум, где его спросили, правда ли, что он станет директором Большого. «Поживем — увидим», — ответил дирижер.

Также он высказался, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше», но отметил, что считает нужным работать в своей стране.

У Мариинского театра есть представление, что такое наша ответственность и обязанность, а также каковы наши возможности. Когда все три сходятся в какой-то гармонии, уже так не важно — два города, три театра, пять стран… Валерий Гергиев дирижер, художественный руководитель Мариинского театра

Урин недавно перенес сердечный приступ и объяснялся из-за снятия спектакля Серебренникова

76-летний Владимир Урин, являющийся генеральным директором Большого театра с 2013 года, в октябре 2021-го перенес сердечный приступ. Тогда его доставили в одну из клиник Москвы, где по итогу обследования был поставлен диагноз: «ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов». Его также переводили в реанимацию. Позднее сообщалось, что состояние заслуженного деятеля искусств России стабилизировалось.

В сентябре Урин также объяснял, почему с афиш Большого театра убрали имена создателей некоторых спектаклей. Среди причин он назвал то, что они «очень определенно высказывались по поводу спецоперации». А ранее, в апреле, он назвал причину того, что из репертуара убрали постановку режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев». По словам Урина, это было связано с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. «Естественно совершенно, как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара снять», — говорил директор.

Очередь за билетами на спектакль «Щелкунчик» у Большого театра . Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Большой театр попал в скандал из-за давок при продаже билетов на «Щелкунчика»

Утром 4 ноября Большой театр начал продажу билетов на балет «Щелкунчик», первые показы которого состоятся в конце декабря. Это вызвало массовый ажиотаж у любителей балета и привело к давкам в очередях за билетами возле театра. 10 ноября сообщалось, что два человека пострадали в давке, им вызывали скорую помощь. При этом продавали не билеты, а только браслеты, по которым можно будет приобрести заветные квитки на проход в театр. Возле очередей стали дежурить полицейские.

После этого пострадавшие в давке подали жалобу на Большой театр. Они надеялись, что им будет выплачена компенсация морального ущерба из-за «ненадлежащей организации продажи билетов», и попросили привлечь руководство театра к ответственности за «организацию массовых беспорядков».

При этом театральный критик Лариса Барыкина посчитала, что возможная смена директора Большого театра не связана с очередями на балет «Щелкунчик». По ее утверждению, назначение Гергиева обсуждалось еще в марте 2022 года, а тенденция объединять театры и делать культурные агломерации является давней. Ажиотаж же вокруг «Щелкучника» она назвала нормой в преддверии Нового года.