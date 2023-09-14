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15:21, 14 сентября 2023Культура

С афиш Большого убрали имена высказывавшихся о СВО создателей спектаклей

С афиш Большого театра убрали имена высказывавшихся о СВО создателей постановок

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

С афиш Государственного академического Большого театра (ГАБТ) убрали имена создателей спектаклей, которые «очень определенно» высказывались о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил генеральный директор культурного учреждения Владимир Урин в разговоре с «Российской газетой».

На вопрос о том, почему в театре меняется репертуар, руководитель ГАБТа ответил, что такие изменения происходят по двум причинам: «Первая — чисто юридическая. У тех или иных спектаклей просто закончились лицензии, продление которых сегодня не представляется возможным. Вторая причина совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш».

Урин добавил, что Большой театр является «особым» из-за повышенного внимания к нему.

Поэтому, наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний. Тогда театр и министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара

Владимир Урингенеральный директор Большого театра

В апреле этого года российский режиссер Кирилл Серебренников отреагировал на снятие своего спектакля «Нуреев» с репертуара Государственного академического Большого театра из-за закона об ЛГБТ.

Ранее стало известно, что российская балерина Анастасия Волочкова расплакалась перед своим последним выступлением.

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