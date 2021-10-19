Директора Большого театра госпитализировали с сердечным приступом

Генерального директора Большого театра Владимира Урина госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что вечером 16 октября самочувствие руководителя Большого резко ухудшилось. Мужчину доставили в одну из клиник Москвы, где ему сделали коронарографию. По итогу обследования был поставлен диагноз: ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов.

В результате 74-летнему Урину провели стентирование и перевели в реанимацию. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. По словам врачей, у пациента наблюдается нестабильная стенокардия, атеросклероз аорты коронарных сосудов.

UPD: В пресс-службе Большого театра заявили «Газете.Ru», что не знают о госпитализации Владимира Урина. «Впервые слышим данную информацию, не можем ее комментировать, сейчас ничего об этом не знаем», — сказали представители культурного учреждения.

Ранее в октября стало известно о госпитализации народного артиста России Валерия Гаркалина. У него был обнаружен коронавирус. Позже актер, состояние которого начало быстро ухудшаться, был переведен в реанимационное отделение больницы №40 в Коммунарке.