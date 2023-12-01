Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра

Гендиректором Большого театра на 5 лет назначили дирижера Валерия Гергиева

Дирижера, художественного руководителя и главу Мариинского театра Валерия Гергиева назначили генеральным директором Государственного академического Большого театра (ГАБТ) сроком на пять лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что бывшего руководителя ГАБТа Владимира Урина освободили от должности по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Георгиева официально представят коллективу Большого театра в качестве нового директора. Предварительно, знаменитый дирижер будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.