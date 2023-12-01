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14:36, 1 декабря 2023Культура

Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра

Гендиректором Большого театра на 5 лет назначили дирижера Валерия Гергиева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дирижера, художественного руководителя и главу Мариинского театра Валерия Гергиева назначили генеральным директором Государственного академического Большого театра (ГАБТ) сроком на пять лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что бывшего руководителя ГАБТа Владимира Урина освободили от должности по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Георгиева официально представят коллективу Большого театра в качестве нового директора. Предварительно, знаменитый дирижер будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

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      Анастасия Астахова
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