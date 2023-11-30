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18:30, 30 ноября 2023Культура

Валерия Гергиева представят коллективу Большого театра как нового директора

Дирижера Валерия Гергиева представят в качестве нового директора Большого театра

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева в пятницу, 1 декабря, официально представят коллективу Большого театра в качестве нового директора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

О назначении Гергиева объявит нынешний руководитель учреждения культуры Владимир Урин. Предварительно, знаменитый дирижер будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

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Ранее в ноябре 2023 года Валерий Гергиев ответил журналистам на вопрос о назначении нового главы Большого театра и напомнил, какое учреждение он возглавляет. «Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — заявил тогда Гергиев, добавив, что не будет комментировать слухи о предполагаемой новой должности.

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      Сергей Равин
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