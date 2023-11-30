Валерия Гергиева представят коллективу Большого театра как нового директора

Дирижера Валерия Гергиева представят в качестве нового директора Большого театра

Дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева в пятницу, 1 декабря, официально представят коллективу Большого театра в качестве нового директора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

О назначении Гергиева объявит нынешний руководитель учреждения культуры Владимир Урин. Предварительно, знаменитый дирижер будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

Ранее в ноябре 2023 года Валерий Гергиев ответил журналистам на вопрос о назначении нового главы Большого театра и напомнил, какое учреждение он возглавляет. «Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — заявил тогда Гергиев, добавив, что не будет комментировать слухи о предполагаемой новой должности.