Популярная российская блогерша рассказала о нападении хейтера

Популярная российская тиктокерша Дарья Умнова, известная под псевдонимом Фрося, рассказала о нападении хейтера. Подробности блогерша раскрыла в интервью для проекта «Пушка», выпуск которого доступен во «ВКонтакте».

Фрося вспомнила, как однажды к ней подошел недоброжелатель и ударил ее по зубам электронной сигаретой. «Мы стоим, общаемся, он мне за контент поясняет, а потом — раз! — берет и меня одноразкой бьет, я вообще офигела с этого», — рассказала она.

По словам блогерши, после удара у нее раскололись передние зубы. Умнова добавила, что после случившегося поставила себе виниры.

Ранее популярная российская блогерша Сабина Хайрова рассказала об угрозах от «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) из-за шуточных роликов в TikTok. Она призналась, что боялась угроз и некоторое время после случившегося ходила по улице в кепке и очках, чтобы ее не узнали.

