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19:20, 6 декабря 2023Наука и техника

Создана первая карта льда в протопланетном диске

Astronomy & Astrophysics: впервые создана карта льда в протопланетном диске

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Международная группа астрономов создала первую карту льда в диске пыли и газа вокруг молодой звезды, в котором образуется планета. Результаты исследования, проведенного с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые проанализировали излучение от звезды HH 48 NE, проходящее сквозь протопланетный диск. Они наблюдали в спектрах поглощения отчетливые пики водяного льда, льда из углекислого газа и угарного газа. Кроме того, они обнаружили следы льда из аммиака, цианата, карбонилсульфида и тяжелого диоксида углерода.

Соотношение обычного углекислого газа и тяжелого углекислого газа позволило подсчитать, сколько углекислого газа присутствует в диске. Оказалось, что лед из CO2, обнаруженный исследователями, может смешиваться с менее летучим CO2 и водяным льдом, что позволяет ему оставаться замороженным на более близком расстоянии от звезды, чем считалось ранее.

Если выводы о ледяных смесях, наблюдаемых в протопланетном диске HH 48 NE, подтвердятся, это изменит текущие представления о химическом составе планет, и астрономам следует ожидать, что поблизости от звезд могут часто наблюдаться богатые углеродом планеты.

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      Александр Еникеев
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