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14:25, 6 декабря 2023Культура

Известный продюсер рассказал о любви Лободы к России из-за больших денег

Продюсер Лавров: Лобода всегда была русофобкой, но любила Россию из-за денег
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский продюсер Сергей Лавров заявил о том, что украинская певица Светлана Лобода любила Россию из-за больших денег, но при этом «в душе всегда была русофобкой». Его слова цитирует StarHit.

Продюсер рассказал, что в РФ у нее были высокие гонорары — за 40-минутное выступление на корпоративе артистка просила 200 тысяч евро (около 20 миллионов рублей).

Другой медиаменеджер Сергей Дворцов раскрыл детали дорогостоящего райдера исполнительницы, который был «самым виповским среди звезд». «Туда входила красная, черная икра, бутылка дорогущего коньяка, за ней приезжала только машина марки Rolls-Royce», — рассказал продюсер.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула Россию, анонсировала выход песни на русском языке и подверглась критике со стороны украинцев.

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      Анастасия Астахова
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