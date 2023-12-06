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02:45, 6 декабря 2023Мир

Франция решила продать Украине оружие по завышенным ценам

Kyiv Post: фирма во Франции на 30 процентов завысила цены на оружие для Украины

Фото: Serg Glovny / Global Look Press

Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron продаст оружие Киеву по ценам, которые на 20-30 процентов выше цен на местном рынке, пишет Kyiv Post со ссылкой на экспертов.

Как уточнили специалисты, компания решила реализовать на Украине оружие, которое также продает на французском гражданском рынке. «Verney-Carron движется к сверхприбыли, устанавливая для "Укрспецэкспорта" цены на 20-30 процентов больше цен за то же оружие», — отметили источники. Журналисты указали, что при расчетах не учитывались скидки, которые могут предоставляться украинской стороне.

Авторы отметили, что Verney-Carron в 2022 году считалась убыточной. Также выяснилось, что у нее нет опыта современного крупномасштабного производства стрелкового оружия. Несмотря на это, она заключила контракт на поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) 10 тысяч автоматических винтовок, 2 тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатометов. Общая стоимость должна составить 36 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Франция передаст Украине дополнительные средства для разминирования.

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      Марина Совина
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