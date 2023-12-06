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13:43, 6 декабря 2023Бывший СССР

Кличко заявил об угрозе авторитаризма на Украине

Мэр Киева Кличко заявил об угрозе авторитаризма на Украине

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил причины разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он высказался в комментарии изданию Bild.

По словам градоначальника, его конфликт с главой республики связан не с политической конкуренцией, а с соблюдением демократических правил и принципов.

«Мэров лишают полномочий, местное самоуправление подвергается нападкам. Широкую огласку получил и конфликт с военным руководством. Не должно быть так, чтобы все процессы управления были подчинены исключительно одному человеку и его окружению. Здесь есть угроза авторитаризма», — заявил он.

Ранее Кличко в интервью сообщал, что в настоящий момент речь идет о том, будет ли вообще существовать Украина в будущем. При этом мэр Киева указал на то, что среди украинских политиков уже идет война за должности.

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      Георгий Нестеров
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