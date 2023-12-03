Мэр Киева задался вопросом дальнейшего существования Украины

Кличко о политических амбициях: сейчас речь о том, будет ли Украина существовать

В настоящий момент речь идет о том, будет ли вообще существовать Украина. Так на вопрос о своих политических амбициях ответил мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.

«Было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать. Мы боремся за нашу свободу и независимость», — сказал он. По его словам, среди украинских политиков уже идет война за должности, что просто глупо в нынешней ситуации, поэтому говорить сейчас о своих политических амбициях было бы неразумно.

Кроме того, Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Глава украинской столицы добавил, что его не удивляет падение популярности лидера страны.