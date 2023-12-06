Конгрессмен Мэсси заявил, что Украина не сможет взять Крым под свой контроль

Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров, заявил республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, в США надеются, что Украине удастся разбить Россию, истощить резервы ее армии и победить. «Они не возьмут обратно Крым — хотя мы заявляем об этом как об одной из целей», — указал он. Мэсси добавил, что американская сторона знает о невыполнимости этих задач, но все равно настаивает на них. По мнению политика, это является морально предосудительным поступком, как и финансирование действий Киева.

Мэсси уточнил, что не намерен голосовать за выделение нового пакета помощи для Украины. Он считает, что после долгих согласований его все же примут.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.