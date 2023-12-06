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05:28, 6 декабря 2023Мир

Конгрессмен заявил о неспособности Украины «вернуть Крым»

Конгрессмен Мэсси заявил, что Украина не сможет взять Крым под свой контроль

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров, заявил республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, в США надеются, что Украине удастся разбить Россию, истощить резервы ее армии и победить. «Они не возьмут обратно Крым — хотя мы заявляем об этом как об одной из целей», — указал он. Мэсси добавил, что американская сторона знает о невыполнимости этих задач, но все равно настаивает на них. По мнению политика, это является морально предосудительным поступком, как и финансирование действий Киева.

Мэсси уточнил, что не намерен голосовать за выделение нового пакета помощи для Украины. Он считает, что после долгих согласований его все же примут.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

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      Марина Совина
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