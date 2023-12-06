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08:46, 6 декабря 2023Экономика

Крупнейший в России ретейлер бытовой техники сменил логотип

Глава «М.Видео-Эльдорадо» Ли заявил о смене логотипа «М.Видео» после ребрендинга

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Крупный ретейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» сменил логотип в рамках проведения ребрендинга. Об этом заявил главный управляющий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли, его слова приводит РБК.

В новом логотипе компании изменилась буква «М» (ее форма не менялась с 1994 года), ее вид оказался более крупным. В то же время буквы в слове «видео» стали прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было раньше. Ли также добавил, что изменениям подвергся и оттенок красного цвета — его сделали более ярким. Это было необходимо для более комфортного просмотра нового логотипа со смартфона или компьютера.

Кроме того, в рамках ребрендинга изменилась и подпись под логотипом. Теперь вместо «Онлайн / Быстро / Рядом» будет использоваться фраза «Главный эксперт по технике». Ли уточнил, что одной из главных задач изменений было сделать букву «М» главной образующей всех суббрендов компании, включая M.Сlub, «М.Сервис» и «М.Рассрочка». Работу над изменением символики проводили специалисты брендинговое агентство LINII, заключил Ли.

Ранее стало известно о падении выручки в крупнейшем сетевом магазине электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» на 18 процентов по итогам первой половины 2023 года. Чистый убыток группы за этот период времени составил около 5 миллионов рублей. Эксперты называют ретейлера лидером рынка, а положение дел в «М.Видео-Эльдорадо» — маркером ситуации во всей отрасли.

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      Анатолий Акулов
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