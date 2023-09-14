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16:05, 14 сентября 2023Экономика

Выручка в крупных сетевых магазинах бытовой техники и электроники снизилась

aif.ru: выручка в «М.Видео» упала на 18 процентов после введения санкций
СюжетКурс доллара:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Выручка в крупнейшем сетевом магазине электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» после введения санкций упала на 18 процентов, а чистый убыток составил порядка 5 миллионов рублей, сообщает aif.ru со ссылкой на отчет компании за первое полугодие 2023 года.

Эксперты называют компанию лидером рынка, а положение дел в магазине — маркером ситуации во всей отрасли. Второй крупный игрок — DNS, на обе компании приходится больше половины оборота электроники в России, объяснил генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

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По его словам, рынок бытовой техники и электроники на 100 процентов зависит от импорта. До прошлого года это не являлось проблемой. Однако после того, как Минпромторг снял ограничения на ввоз некоторых видов техники по параллельному импорту, активизировались мелкооптовые поставки и челночная торговля. Крупные же сети оказались в ситуации, когда не могут продавать не адаптированную под российское законодательство продукцию, рискуя получить штраф. Таким образом у крупных продавцов падает выручка, в том числе из-за неконкурентной цены.

Федяков заявил, что в ближайшее время магазинов крупных сетей в России может стать меньше, а «об открытии новых и речи быть не может». При этом DNS он назвал более устойчивым, чем «М.Видео», поскольку у сети достаточно сильная позиция в b2b-продажах. В самом DNS от комментариев относительно ситуации с магазином отказались.

При этом эксперты считают, что рано или поздно розничные цены на технику начнут расти. По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Максима Чиркова, в настоящее время уже наблюдается «некоторое повышение цен» из-за роста курса доллара. При этом Иван Федяков отметил, что многие магазины успели завезти продукцию по прошлогоднему курсу. Эксперт ожидает рост цен с середины ноября или декабря, после реализации этого товара.

Перспективы развития рынка электроники эксперты оценивают по-разному. По мнению Федякова, в настоящее время в России наблюдается ситуация, похожая на период 1990-х годов. По мнению же Чиркова, в стране динамично растут зарплаты и доходы, поэтому рынок техники имеет перспективы развития.

Ранее «М.Видео» заморозил на уровне июля цены на 30 товарных категорий социально значимой техники, в том числе на ноутбуки и смартфоны, а также холодильники, плиты, микроволновые печи, электрочайники, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, и другое. Такое решение приняли из-за ослабления курса рубля.

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    Мария Черкасова
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