В России начали замораживать цены на ноутбуки и смартфоны

Ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» решил заморозить цены на социально значимую технику

Крупнейший в России ретейлер техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» заморозил на уровне июля цены на 30 товарных категорий социально значимой техники, в том числе на ноутбуки и смартфоны. Об этом со ссылкой на полученную от компании информацию сообщает «Интерфакс».

Такое решение возникло в результате переговоров с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на фоне значительно падения курса рубля. Срок программы составляет два месяца, хотя группа не исключает ее продления.

Под заморозку попадет бытовая техника и электроника из начального и среднего ценовых сегментов. Под социальной техникой подразумеваются также холодильники, плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника. В компании связали сдерживание цен с началом учебного года, которое требует от родителей дополнительных расходов.

Ранее Генеральная прокуратура предупредила производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры, которые приводят к необоснованному росту цен. В ведомстве подчеркнули, что такие процессы могут спровоцировать социальную напряженность, а их виновники понесут наказание.

Между тем из-за изменения курса российской валюты о скором повышении цен на свою продукцию начали предупреждать производители нескольких категорий товаров, например, майонеза, чая и кофе, колбасы и сосисок.