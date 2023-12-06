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16:30, 6 декабря 2023Культура

Лариса Долина заявила о болезни во время выступления

Певица Лариса Долина рассказала, что заболела, но решила не отменять выступление

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Российская певица Лариса Долина сообщила о болезни в ходе своего выступления в Доме музыки 5 декабря. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что артистка плохо себя чувствовала и периодически уходила за кулисы, где дежурил врач. Долина поделилась со зрителями, что заболела накануне выступления, но решила не отменять мероприятие. «Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы и врач будет заливать в меня лекарства?» — обратилась она к залу, который поддержал артистку.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина столкнулась с проблемами со строительством собственного джаз-клуба в центре Москвы. Заведение должны были построить еще год назад. Стройка затянулась из-за задержек с поставками нужных материалов, объяснила Долина.

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      Варвара Кошечкина
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