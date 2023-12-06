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19:37, 6 декабря 2023Бывший СССР

Глава МИД Армении рассказал о встрече с Лавровым в Скопье

Глава МИД Армении Мирзоян назвал продуктивной встречу с Лавровым в Скопье
Сергей Лавров и Арарат Мирзоян

Сергей Лавров и Арарат Мирзоян. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Скопье, на заседании Совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прошла продуктивно. Об этом заявил глава армянского дипведомства, его слова передает ТАСС.

Мирзоян отметил, что двусторонние отношения России и Армении затрагивают множество вопросов, а интересы стран в регионе частично совпадают или пересекаются. По его словам, армянская сторона всегда с большим удовольствием использует возможности для контактов.

«И на этот раз министр иностранных дел России представил нам свое видение некоторых недавних геополитических событий и мы поделились своими взглядами на российское восприятие различных чувствительных вопросов. Я считаю, что встреча прошла продуктивно», — рассказал министр иностранных дел Армении. Он также уточнил, что Ереван не выступал инициатором проведения встречи.

Ранее стало известно, что спикер парламента Армении Ален Симонян пропустит заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Перед этим Армения уже неоднократно игнорировала мероприятия ОДКБ.

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      Александр Курбатов
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