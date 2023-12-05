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12:08, 5 декабря 2023Бывший СССР

Армения пропустит еще одно мероприятие ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян пропустит заседание ПА ОДКБ в Москве

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Спикер парламента Армении Ален Симонян пропустит заседание Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 19 декабря в Москве. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

«Спикер парламента Армении о своем решении уведомил председателя Госдумы Вячеслава Володина в официальном письме», — рассказала пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян.

Кроме того, из текста заявления следует, что мероприятие также не посетит и делегация парламента Армении.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на заседание ОДКБ, которое состоялось в Минске 23 ноября. Представители республики также пропустили встречу Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Позднее Ален Симонян прокомментировал заявления о возможном выходе Армении из организации. По его словам, страна не принимала такого решения.

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      Александр Курбатов
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