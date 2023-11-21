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20:27, 21 ноября 2023Бывший СССР

Глава МИД Армении не поедет в Минск на мероприятие в рамках ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян не поедет в Минск на мероприятие в рамках ОДКБ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет в Минск на мероприятие в рамках ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян заявил об этом в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.

Дипломат сообщил, что не сможет принять участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян посетовал, что ОДКБ ничем не помогла его стране во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году. Политик также называл неэффективными системы безопасности, в которых состоит страна.

В мае Пашинян говорил, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией». Он сказал, что тогда республика должна будет сама решать вопросы безопасности.

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      Алина Гончарова
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